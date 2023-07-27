Путин заявил об увеличении товарооборота с Африкой, несмотря на сложности

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом заявил, что несмотря на сложности, возникшие из-за пандемии и санкций, удалось обеспечить рост торговых связей со странами Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19 и введением в отношении России незаконных санкций, удалось обеспечить рост темпов торгово-экономических связей», — сказал он.

По словам российского лидера, в прошлом году объем взаимной торговли составил около $189 млрд, а в первом полугодии этого года товарооборот увеличился почти на 35%.

Владимир Путин также заявил, что рассчитывает, что Африканский союз в сентябре 2023 года станет полноправным членом «Большой двадцатки» (G20).

До этого президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что страны Африки на встрече с президентом России в Санкт-Петербурге намерены обсудить возможность продления зерновой сделки.

Ранее Путин написал статью об Африке.