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Авиакомпании России выполняют рейсы в 24 страны

Глава Росавиации Нерадько: российские авиакомпании выполняют рейсы в 24 страны

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Алексей Переславцев/Авиакомпания «Россия»

Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе саммита Россия — Африка заявил, что российские авиакомпании выполняют рейсы в 24 страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Сейшельские острова, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка», — сказал Нерадько.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания у президента России Владимира Путина рассказал о ситуации с ценами на авиабилеты. Он указал, что его министерство совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) осуществляет систематический мониторинг стоимости авиаперевозок. По словам Савельева, российским авиакомпаниям удается сдерживать рост цен на авиабилеты, «несмотря на рост издержек и сокращение субсидирования в три раза».

До этого совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев говорил, что цены на авиабилеты в текущем году могут вырасти на рейсы внутри страны на 15-20%, международные рейсы в свою очередь подорожают на 40%.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на путешествиях.

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