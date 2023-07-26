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Греф сообщил, что в Сбере более 90% переводов между физлицами бесплатны

Греф заявил, что около 95% переводов между физическими лицами в Сбере являются бесплатными

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Более 90% переводов между физлицами в Сбере бесплатны. Об этом глава банка Герман Греф заявил в ответ на призыв Центробанка отменить комиссии за переводы между физическими лицами внутри банка.

Он отметил, что в Сбере нет такой проблемы.

«У нас около 80% это переводы до 50 тыс. рублей, и они у нас не облагаются никакими комиссиями. Кроме того, по подписке «Прайм» это бесплатно», — сказал он, уточнив, что в целом в Сбере около 95% транзакций бесплатные.

По его словам, очень небольшая часть транзакций платная.

«Это делается в первую очередь не столько ради денег, а чтобы людей стимулировать пользоваться либо теми, либо другими программами», — заявил Греф журналистам в кулуарах совещания о развитии туризма и гостеприимства в России.

В начале июля первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова призвала Сбер подумать над отменой комиссий за переводы между физлицами внутри банка.

В марте Сбер увеличил лимит платежей в пакетах услуг для корпоративных клиентов.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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