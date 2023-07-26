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ЕС профинансировал бюджет Украины почти на $20 млрд с начала СВО

Депутат Гетманцев: Евросоюз предоставил Украине с февраля 2022 года почти $20 млрд

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David Mdzinarishvili/Reuters

Европейский союз с февраля прошлого года направил на финансирование бюджета Украины $19,39 млрд. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Даниил Гетманцев.

25 июля Еврокомиссия перечислила Украине шестой по счету в 2023 году ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд, в общей сложности за год Киев получил €18 млрд.

«Со стороны ЕС на финансирование бюджета в 2023 году направлено $11,43 млрд, с начала полномасштабной войны — $19,39 млрд (без учета индивидуальных грантов и займов от стран ЕС)», — написал Гетманцев.

Парламентарий уточнил, что это треть от всего внешнего финансирования бюджета, начиная с 24 февраля 2022 года — с тех пор, как Россия начала свою специальную военную операцию на Украине.

На прошлой неделе Министерство экономики Украины сообщило, что Швеция выделит на проекты по восстановлению Украины €522,6 млн.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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