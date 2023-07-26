МЭР анонсировал запуск «карты туриста» для иностранцев в России

Министерство экономического развития Российской Федерации сообщило, что запуск проекта «карты туриста» для иностранцев в России может быть произведен в пилотном режиме до конца сентября 2023 года, передает ТАСС.

«Соответствующую работу сейчас Минэкономразвития ведет совместно с Росфинмониторингом», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минэкономразвитии рассказали, когда начнется безвизовый обмен России и Китая.

8 июля Минэкономразвития РФ сообщало, что безвизовые туристические поездки в Китай могут возобновить в июле.

23 мая власти Москвы заявили, что безвизовый режим с Китаем разовьет туристическую отрасль.

Ранее АТОР призывала возобновить групповые безвизовые поездки между Китаем и Россией в апреле 2023 года.

Туристические компании Китая отказались от групповых туров из-за коронавируса в 2020 году.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.