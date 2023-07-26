В России откажутся от бумажных исполнительных листов

Требования судов по задолженностям в РФ намерены переводить в электронный реестр, заменяющий практику выдачи бумажных исполнительных листов, заявил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Об этом сообщает ТАСС.

Как считает руководитель ФССП, со сменой формата уведомлений получится сделать более прозрачной систему принудительного исполнения долговых обязательств.

В среду, 26 июля, проходил круглый стол по вопросам, связанным с исполнительным производством в рамках второго саммита РФ — Африка.

«Цифровая трансформация требует дальнейшего изменения порядка принудительного исполнения путем введения реестровой модели принудительного исполнения», — объяснил Аристов.

С внедрением нового реестр решения судов и уполномоченных органов прекратят оформлять в виде исполнительных документов.

«Запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требований и являться основанием для обращения взыскания на денежные средства...», — добавил директор федеральной службы.

До этого приставов России обязали закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга.

Как стало известно, в России планируется запретить деятельность коллекторских агентств. Соответствующий законопроект. уже направлен на заключение в правительство, сообщили «Известия».