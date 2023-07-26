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Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц

Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием долларов и евро в своих кассах

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Depositphotos

Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц, сообщается на сайте банка.

Кредитная организация также повысит комиссию за внесение наличных рублей в кассы на сумму до 200 тыс. рублей. Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка.

При этом делать валютные переводы и конвертировать рубли в иностранную валюту по-прежнему можно в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк запустил первого бота для бизнеса в Telegram с применением искусственного интеллекта.

Бизнес-бот Боби от Альфа-Банка с интегрированными нейросетями поможет предпринимателям решить повседневные задачи, проанализировать рынок, придумать название бренда и логотип. Также бот имеет возможность голосового управления.

Чат-бот работает в режиме тестирования, а доступ к нему можно получить по приглашению через Telegram.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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