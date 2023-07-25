Госдума приняла во втором чтении закон о бесплатных переводах до 30 млн рублей

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который позволит россиянам осуществлять переводы без комиссий между своими счетами в разных банках на сумму до 30 млн рублей в месяц. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Государственная дума приняла во втором чтении изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Банки больше не смогут взимать с физлиц комиссию за перевод средств на принадлежащие им счета в других кредитных организациях», — сказано в сообщении, где уточняется, что предельная сумма переводов без комиссии будет составлять 30 млн рублей в месяц.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данные поправки нацелены на защиту прав граждан РФ.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который усовершенствовал механизм противодействия хищению средств с банковских счетов. Кредитные организации обязали проверять поступления на признаки мошенничества и возвращать клиентам украденные деньги, если операции совершены без их согласия.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.