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Минцифры РФ продлило аккредитацию для 17 тысяч IT-компаний

Минцифры России продлило аккредитацию более чем для 17 тысяч компаний в сфере IT

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Shutterstock

Министерство цифрового развития России сообщило о продлении аккредитаций более чем 17 тысяч IT-компаний Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского ведомства.

«В прошлом году изменились правила аккредитации ИТ-компаний, и был введен механизм подтверждения соответствия профилю деятельности. Первая такая проверка завершилась 21 июля — ее успешно прошли более 17 тыс. компаний», — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что место в реестре IT-компаний сохранили за собой свыше 12 тысяч организаций, которые получают налоговые льготы. Порядка пяти тысяч компаний смогли предоставить данные по уровню зарплаты, доле доходов от деятельности, которые соответствуют необходимым требованиям.

Ранее сообщалось, что в России начался прием заявок от ИТ-специалистов, желающих получить отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва. Как сообщалось ранее в Минцифры РФ, сотрудники ИТ-компаний могут подать заявки через портал «Госуслуги» до 8 августа, а сами организации должны отправить списки сотрудников в министерство до 11 августа.

Ранее в России призвали ввести отсрочку от армии для молодых педагогов.

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