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Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля

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Shutterstock

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля.

Курс снизился на 56 копеек, до 89,95 рубля. Курс юаня остается на отметке 12,57 рубля, евро подешевел до 99,69 рубля.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко заявил, что причина резкого ослабления курса рубля заключается в том, что произошло бегство капитала из страны.

По его словам, любые разговоры о том, что ослабление рубля как-то помогает бюджету, в текущей реальности не имеют никакого смысла. Подтверждением этому является то, что бюджет локально хоть и выигрывает от девальвации, но в целом находится в проигрышной ситуации, как и экспортеры.

21 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала главным фактором ослабления рубля в июне – июле одновременное снижение экспорта и рост импорта в российской экономике. Она уточнила, что, как правило, ослабление курса приводит к сокращению спроса на импорт, но пока такую тенденцию не зафиксировали.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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