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Цукерберга хотят привлечь к ответственности в США

Punchbowl: законодатели США могут привлечь Цукерберга к ответственности за неуважение

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Global Look Press

Юридический комитет палаты представителей США может привлечь владельца компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга за неуважение из-за отказа сотрудничать в рамках расследования цензуры в принадлежащих ему соцсетях. Об этом сообщает Punchbowl.

Издание подчеркивает, что если подобный шаг будет принят на голосовании, то он станет лишь символическим.

«Юридический комитет палаты рассматривает возможность проголосовать на этой неделе за привлечение к ответственности Цукерберга», — говорится в публикации.

Отмечается, что корпорация обладает критической для расследования законодателей информацией, но отказывается предоставлять внутренние документы.

До этого несколько пенсионных и инвестиционных фондов, которые владеют акциями Meta, подали в суд на компанию и ее топ-менеджеров. Они утверждают, что компания не борется с преступной деятельностью в своих социальных сетях, из-за чего страдают интересы акционеров.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter.

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