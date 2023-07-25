В России хотят увеличить нормативы продаж бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж бензина до 13%, а дизеля – до 9,5%. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в текущий момент нормативы составляют 12% и 8,5% соответственно.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что предложенные требования будут распространяться на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу, а изменения касаются только спорового рынка.

В ФАС отметили, что данная инициатива даст возможность увеличить объем реализации бензинов и дизеля на внутреннем рынке.

До этого российский вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, в ходе которого выступил за предложения Министерства энергетики России по ограничению числа экспортеров бензина.

Согласно информации пресс-службы, Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями касательно наращивания объемов продаж моторного топлива на отечественном рынке нефтепродуктов, включая биржевые торги.

Как сообщили «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.