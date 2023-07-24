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Forbes назвал Илона Маска богатейшим человеком планеты

Илон Маск возглавил рейтинг Forbes богатейших людей планеты

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Benjamin Fanjoy/AP

Владелец социальной сети Twitter и основатель компании Tesla Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга Forbes самых богатых людей мира.

По данным журнала, состояние Маска выросло на $4,2 млрд и составило $240,7 млрд. Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно спустился на второе место, его состояние оценивается в $234,6 млрд.

Третье место занимает основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, далее следует один из создателей корпорации Oracle американец Ларри Эллисон. Замыкает пятерку компании Microsoft Билл Гейтс.

Шестое место занимает глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, восьмое — руководитель американской корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг.

Ранее Маск признался, что не понимает текущую экономическую обстановку в мире из-за ее частых изменений.

Ранее Илон Маск осветил фасад Twitter новым логотипом компании.

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