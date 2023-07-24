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Китай нашел способ ударить по западным странам

WSJ: Китай сокращает инвестиции в западные страны из-за роста враждебности к его капиталу

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Global Look Press

Китай все реже инвестирует в западные компании, и все чаще — в заводы Юго-Восточной Азии, горнодобывающие и энергетические проекты Азии, в Южной Америке и на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По предварительной оценке Института предпринимательства США, крупнейшим получателем китайских инвестиций в этом году стала Индонезия, богатая никелем.

«Никель является ключевым компонентом многих аккумуляторов, используемых для питания электромобилей. Изменение инвестиционных потоков показывает, как Китай реагирует на ухудшение политических отношений с Западом во главе с США и укрепляет торговые и инвестиционные связи с другими частями мира. Отток китайских денег на Запад может привести к сокращению числа рабочих мест в некоторых странах. А также — к снижению вложений, например, в стартапы Кремниевой долине», — говорится в статье.

По данным института, в этом году прямые зарубежные инвестиции из Китая на мировые рынки упали на 18% по сравнению с 2022 годом и на 25% — к 2016 году. В целом возможности КНР инвестировать в зарубежные страны с развитой экономикой в текущих геополитических условиях сокращаются, сказал газете главный экономист S&P Global Ratings по Азиатско-Тихоокеанскому региону Луис Куйс. Он считает маловероятным существенный рост зарубежных инвестиций Китая в ближайшие три-пять лет.

США пострадают не так сильно без китайских инвестиций, в отличие от других западных экономик, таких как Канада, Австралия или Венгрия, следует из статьи.

Ранее США предрекли финансовый крах через 10 лет.

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