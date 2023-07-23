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Россиянам рассказали, как лучше судиться после изъятия вещей в Европе

Адвокат Старински рекомендовал россиянам, чьи вещи изъяли в Европе, идти в местные суды

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Россиянам, у которых изъяли вещи в Европе, в первую очередь надо основательно зафиксировать факт конфискации и потом идти в местные суды, рекомендовал председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский. Об этом сообщает РБК.

«Поскольку действия таможенников происходят на территории конкретной страны, их действия надо обжаловать через местных адвокатов. Потому что обращаться россиянину через международные суды сейчас невозможно», — подчеркнул эксперт.

По его словам, судиться нужно именно в местных судах в странах Европы, где и изымали имущество, вещи.

Поэтому когда говорят на границе, что «ты россиянин, ты у нас на территории, поэтому мы возбуждаем какое-то уголовное дело и изымаем твое имущество», — это беззаконие», — добавил он.

Адвокат напомнил, что факт нахождения гражданина РФ на территории иностранного государства, если он туда приехал не по поддельным документам, а на легальном основании, не образует состав преступления.

До этого Россия потребовала от Германии прекратить изъятие авто у россиян.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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