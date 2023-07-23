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Россияне реже стали совершать интернет-покупки, предпочитая обычные магазины

Граждане РФ в первом полугодии 2023 года уменьшили количество покупок в интернете на 25%

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Граждане России в первом полугодии 2023 года совершили покупок в магазинах и торговых центрах на 26% больше, чем в январе — июне 2022 года, а количество покупок в интернете снизилось на 25%. Об этом говорится в исследовании экспертов банка «Русский стандарт», передает ТАСС.

Эксперты назвали рост интереса россиян к традиционным покупкам в магазинах и торговых центрах одним из главных трендов минувшего полугодия.

«В первом полугодии 2023 года общее число таких платежей выросло на 26% относительно аналогичного периода прошло года. А количество интернет-покупок, напротив, снизилось на 25%», — подчеркивается в исследовании.

Таким образом, 56% всех покупок россиян за этот период времени пришлось на обычные магазины, а остальные 44% — на онлайн-торговлю.

По данным банка, средний чек одной офлайн-покупки за первые 6 месяцев текущего года составил 1 тыс. 312 руб., в 2022 году он составлял 1 тыс. 38 руб. Чаще всего офлайн люди покупали фастфуд, товары в продовольственных магазинах и специализированных рынках, а также супермаркетах. В топ-3 категории онлайн-трат в этом году вошли супермаркеты, активный отдых и развлечения, и маркетплейсы.

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