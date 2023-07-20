Оборот франчайзинговых магазинов «Пятерочки» увеличился на 40% с начала года

Москва, Московская, Ленинградская, Мурманская и Владимирская области вошли в пятерку лидеров по обороту магазинов «Пятерочка», открытых по франшизе. Всего за первое полугодие совокупный оборот точек, открытых по франшизе, вырос более чем на 40%. К таким выводам пришли аналитики торговой сети «Пятерочка», изучившие итоги работы франчайзинговых магазинов, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сеть также увеличила темпы открытия франчайзинговых магазинов. Суммарно за 6 месяцев 2023 года по франшизе открылся 41 магазин «Пятерочка», что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом заинтересованность во франшизе растет в Тульской и Владимирской областях, а также в Карелии и Мурманске, где ранее заявок от предпринимателей поступало значительно меньше.

По словам директора департамента развития франчайзинга Михаила Кольцова, сегодня франшиза продуктового ритейла является одним из наиболее перспективных направлений бизнеса. И показатели «Пятерочки» это только подтверждают.

«Мы безусловно стараемся сохранить высокие стандарты сервиса и качества, которые присущи нашей сети. Этого можно достичь только делясь опытом с франчайзи и поддерживая партнеров на каждом этапе. Несмотря на то, что сейчас лето, сезон отпусков, готовить сани, как говорится, стоит уже сейчас — чтобы новый магазин заработал к декабрю, в самый прибыльный сезон для фудритейла», — отметил Кольцов.

В компании уточняют, что «Пятерочка» развивает данное направление с 2010 года, используя модель обратного франчайзинга. В результате оборот франчайзинговых магазинов стабильно растет по мере развития этого направления внутри сети.

Ранее сообщалось, что представители торговой сети «Пятерочка» проанализировали спрос на традиционные ингредиенты для приготовления окрошки и пришли к выводу, что больше половины россиян выбирают окрошку на кефире.