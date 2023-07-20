На Украине назвали сумму очередной ссуды от Всемирного банка

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Украина получит ссуду в размере $1,5 млрд от Всемирного банка. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
«Соответствующее соглашение подписали Всемирный банк и Минфин», — сообщил украинский премьер.
Шмыгаль пояснил, что документ приняли в ходе минувшей встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани.
Он подчеркнул, что выделение ссуды рассчитано на укрепление социальной защиты населения, оказание поддержки пострадавшим от военных действий, а также на восстановление экономики.
Ранее Шмыгаль сообщил, что Европейский инвестиционный банк и страны Евросоюза направят Киеву больше €400 млн.
До этого глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине грант на сумму более €50 млн на поддержку критической инфраструктуры.
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