Центробанк поддержал запуск в России полисов ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев

Центробанк поддержал законопроект, который вводит в России «короткие» полисы ОСАГО — на срок от одного дня до трех месяцев, пишет газета «Известия». Госдума рассмотрит документ 20 июля.

В Банке России, положительно оценив законопроект, напомнили, что сейчас получить «короткий» полис ОСАГО можно, только если машина зарегистрирована за рубежом и лишь временно используется на территории России, а также при приобретении авто и подъезде к месту регистрации. Чтобы снизить риски мошенничества (когда полис покупается сразу после ДТП), нужно ввести отсрочку начала действия покрытия, уточнили в Банке России. А чтобы «короткие» полисы были доступны, следует предусмотреть их свободную тарификацию, добавили там. В этом случае страховые компании смогут самостоятельно устанавливать понижающий коэффициент по сроку действия защиты, уверены в ЦБ.

При расчете цены покрытия участники рынка будут учитывать тарифный коридор и все коэффициенты (например, территориальный, аварийность водителя, стаж), как это делается при оформлении классического ОСАГО, подчеркнули в Российском союзе автостраховщиков.

Руководитель направления по развитию автострахования компании «Абсолют Страхование» Ольга Асташкина не поддержала введение «коротких» полисов ОСАГО в России. По ее мнению, клиенты будут забывать продлевать их действие, и на дорогах будет много автовладельцев без обязательного страхового полиса. В «Росгосстрахе» допустили, что нововведение может спровоцировать существенное увеличение числа случаев, когда у виновника ДТП не будет действующего ОСАГО, а потерпевшему придется идти в суд за возмещением ущерба. Также «короткий» полис будет дороже для клиента. По оценкам «Совкомбанк страхования», средняя цена месячного договора может составить 600-700 рублей вместо 583 рублей (из расчета, что средняя цена годового равна 7 тыс.).

По словам участников рынка, «короткий» полис может быть полезен, если владелец планирует скоро продать машину или подрабатывает на ней в свои выходные.

Законопроект, которым предлагается снизить минимальный срок договора ОСАГО до одного месяца, Госдума приняла в первом чтении 18 апреля.

Ранее сообщалось, что в России выросла доля молодых обладателей автокредита.