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В Союзе торговых центров рассказали, когда торговая отрасль выйдет на доковидный уровень

Глава Союза торговых центров Шакиров: торговая отрасль в России выйдет на доковидный уровень к концу 2024 года

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Pexels

Торговая отрасль в России сможет вернуться к показателям, которые были достигнуты в доковидный период, в 2024 году, сказал НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

«В целом по качественным проектам заполнение произойдет к концу текущего года, а на доковидный уровень получится выйти при нынешнем развитии событий к середине-концу 2024 года», — уточнил эксперт.

Шакиров указал на беспрецедентный рост российских брендов одежды. По его словам, 2022 и 2023 можно охарактеризовать заполнением освободившихся площадей после ухода зарубежных брендов. Это, в свою очередь, стало стимулом для развития оставшихся брендов, отметил он. Среди тех, кто демонстрирует хороший темп роста, глава Союза торговых центров выделил группу компаний Melon Fashion Group с брендами Love Republic, Zarina, Befree и Sela, а также Gloria Jeans.

«Активно развиваются еще как минимум 15-20 российских брендов, в том числе и дизайнерские, например, SLAVA. Также демонстрируют приличные темпы небольшие магазины, например, 12 STOREEZ, N.O.M.I и Emka. Справедливости ради отмечу, что рост показывают не только российские, но и турецкие бренды. Радует то, что цены остались примерно на прежнем уровне», — добавил Шакиров.

11 июля результаты опроса сервиса онлайн-кредитования MoneyMan, которые есть у «Газеты.Ru», показали, что 60% россиян устраивают одежда и аксессуары новых брендов из Ирана, стран СНГ, Турции, Китая, Кореи и России, которые пришли на замену покинувшим или сократившим свое присутствие в стране компаниям.

Ранее сообщалось, что Zara выпустит коллекцию одежды и косметики по мотивам фильма «Барби».

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