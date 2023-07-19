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Госдума приняла закон об исламском банкинге

Госдума приняла закон об исламском банкинге в третьем чтении

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«Газета.Ru»

Госдума в третьем чтении приняла закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах РоссииДагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, территория проведения эксперимента может быть расширена правительством по согласованию с Центробанком РФ. Эксперимент пройдет с 1 сентября 2023 года (дата вступления закона в силу) по 1 сентября 2025 года. Срок его проведения может быть продлен.

Вести реестр участников эксперимента будет ЦБ. Получить статус участника могут банк, некредитная финансовая организация, а также юрлицо, зарегистрированное в форме потребительского общества или, например, фонда.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Документ в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. 24 апреля ЦБ сообщил, что 14 компаний из Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана планируют принять участие в эксперименте.

»..Участники... не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом», — следует из публикации.

Исламский банкинг подразумевает соблюдение принципов шариата при предоставлении финансовых услуг. В частности, он запрещает брать установленный процент или вознаграждение за предоставление займа. Принятый закон допускает взимание переменного вознаграждения — в зависимости от результатов сделок.

По данным аудиторской компании Ernst&Young, с 2019 по 2023 годы темпы роста рынка исламского банкинга в мире составили 17,9%. По оценке Аксакова, внедрение исламского банкинга позволит привлечь в Россию $11-14 млрд в совместные проекты с исламскими странами, включая Турцию и Иран.

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