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Посол Антонов назвал абсолютно адекватным решение РФ о непродлении зерновой сделки

Посол Антонов: решение РФ не продлевать участие в зерновой сделке абсолютно адекватно

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Wong Maye-E/AP

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение России не продлевать участие в черноморской зерновой инициативе является совершенно верным, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, решение России не продлевать участие в зерновой сделке абсолютно адекватно сложившимся реалиям. Посол подчеркнул, что американской администрации следует прекратить водить весь мир за нос. Антонов отметил, что Москва будет готова рассмотреть вопрос о восстановлении механизма зерновой сделки только тогда, когда на деле убедится в работоспособности и эффективности пакетных договоренностей, заключенных в Стамбуле.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и его союзники не получат с Украины такие же объемы зерна, которые можно было вывезти в рамках черноморской зерновой инициативы.

Кирби отметил, что администрация США, чтобы найти пути вывоза зерна, будет продолжать взаимодействие со своими союзниками и партнерами. Однако он подчеркнул, что не существует простой математической возможности получения того же количества зерна, какое могло было быть при продлении зерновой сделки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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