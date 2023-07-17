Хуснуллин заявил, что для восстановления Крымского моста будет построен временный мост

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил на совещании с участием президента России Владимира Путина, что для восстановления Крымского моста будет построен временный 250-метровый мост. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что для восстановления повреждений не получится использовать технологию, которая применялась осенью прошлого года после первой атаки на Крымский мост.

«Поэтому будем, скорее всего, строить временный 250-метровый мост, с которого будем работать и большегрузными кранами будем поднимать эти пролеты», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что несколько сотен строителей и проектировщиков будут привлечены к работам по восстановлению моста в течение ближайших дней. По его словам, работа будет вестись круглосуточно.

Также Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению. Он отметил, что повреждений опор моста нет, они в «нормальном состоянии».

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, на мост совершили атаку два надводных беспилотника. НАК обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Два человека погибли, пострадала несовершеннолетняя.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ ответит Украине на теракт на Крымском мосту.