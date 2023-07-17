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Путин ждет доклада о работе альтернативных маршрутов в обход Крымского моста

Путин ждет доклада о работе пропускных пунктов, паромной переправы после ЧП на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ЧП на Крымском мосту попросил доложить, как работают альтернативные маршруты в обход моста. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Прошу доложить… как перенаправляются транспортные потоки, какие предложены альтернативные маршруты для грузоперевозок и легковых автомобилей, как обеспечена безопасность этих маршрутов», - сказал Путин.

Также глава государства попросил рассказать, как задействована паромная переправа через Керченский пролив.

Движение по Крымскому мосту было прекращено утром 17 июля после ЧП, в котором погибли два человека. Также пострадал малолетняя девочка — она находится в реанимации. Президент Путин поручил позаботиться об осиротевшем ребенке.

В ночь на 17 июля лава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ЧП произошло в районе 145-ой опоры моста.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

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Атака на Крымский мост
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