В США призвали Россию пересмотреть решение по зерновой сделке

США требуют от России пересмотреть решение о прекращении действия зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжа, передает ТАСС.

«Мы призываем правительство России незамедлительно пересмотреть свое решение», — говорится в документе.

В заявлении указано, что принятое российской стороной решение «ухудшит продовольственную безопасность и нанесет вред миллионам» человек.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.