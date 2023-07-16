В Египте заявили, что непродление зерновой сделки не затронет страну

Непродление зерновой сделки не затронет Египет, заявил РИА Новости советник египетского министра снабжения и внутренней торговли Нуамани Наср Нуамани.

По его словам, страну это не коснется, так как Египет занимается диверсификацией импорта зерна и уже получил две последние партии украинской пшеницы: одна из них была объемом в 35 тыс. тонн, другая — 110 тыс. тонн.

Он сообщил, что эти сделки проводились через соответствующее соглашение, прибыли в Египет и были разгружены. Других сделок Египет не заключал, уточнил Нуамани.

Советник министра также отметил, что Россия полностью сотрудничает с Египтом в сфере экспорта и выполняет свою роль в решении возникающих проблем, «будь то финансирование или способ экспорта».

Ранее AFP News Agency сообщало, что президент Турции Реджеп Тийип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о продлении зерновой сделки.

Между тем в Кремле опровергли информацию о договоренностях по этому вопросу.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».