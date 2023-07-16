В Москве и Московской области запустили в оборот купюры по 5 и 10 рублей

Кассово-инкассаторские центры «Сбербанка» в Москве получили купюры по 5 и 10 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе «Сбербанка» пояснили, что пока новые купюры поступили в небольшом объеме.

Ранее сообщалось, что решение вернуть бумажные пять и десять рублей было принято на фоне роста цен на металл для чеканки монет.

Центробанк сообщил о намерении возобновить выпуск пяти- и десятирублевых купюр в 2022 году. В конце года в России планировалось возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го, ее выпуск прекратили в 2013-м. Также планировалось приступить к выпуску пятирублевой купюры, которую не печатали уже после 1998-го. Сейчас эти банкноты по-прежнему встречаются, но очень редко.

В марте 2023 года зампред Банка России Сергей Белов сообщил об успешном запуске в обращение пяти- и десятирублевых банкнот. По его словам, их начали использовать в некоторых российских регионах.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.