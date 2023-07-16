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Эксперты рассказали о тенденции с микрозаймами в России

«Известия»: россияне начали активнее закрывать микрозаймы досрочно

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Shutterstock

В России клиенты, бравшие микрозаймы, стали активнее закрывать их, доля досрочных погашений достигла рекордных почти 37%. Об этом сообщает газета «Известия».

К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman по результатам анализа 350 тыс. ссуд. Это максимум с момента проведения такого мониторинга — с 2018 года.

Статистика о досрочных погашениях микрозаймов предоставлена по итогам II квартала, следует из мониторинга онлайн-сервиса.

Также в крупных МФО подтвердили тенденцию по гашению микрозаймов. Соотечественники стали чаще закрывать микрозаймы на фоне введения ограничения максимальной ставки до 0,8% в день с июля текущего года.

Как отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев, конъюнктура рыночных процентных ставок по займам на фоне вступления в силу требований по макропруденциальным лимитам поменялась.

По информации СМИ, теперь люди стремятся закрыть старые долги и взять новые на более привлекательных условиях.

Также поводом для более быстрого возврата долга МФО мог стать рост финансовой грамотности граждан России и стабилизация в экономическом секторе, отмечается в материале.

До этого стало известно, что максимальная ставка по микрозаймам снизится с 1% до 0,8% в день 1 июля.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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