Россияне начали скупать телевизоры в преддверии роста цен

В первой половине этого года россияне начали скупать телевизоры — продажи даже превысили уровни докризисного 2021 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистику «F+ tech | Марвел».

По данным компании, за январь – июнь было куплено 3,8 млн телевизоров. Это на 35% больше объема прошлого года и на 13% — 2021 года. При этом в денежном выражении рынок сократился на 7,5% по сравнению с 2022 годом, до 92,5 млрд руб. Рост продаж телевизоров на 35% год к году газете подтвердил руководитель департамента «Кино и звук» группы «М.видео-Эльдорадо» Алексей Никонов.

Сжатие рынка в деньгах, несмотря на рост продаж, связано со значительным перераспределением долей брендов, говорят аналитики. Марки, которых больше нет в России, стали замещаться отечественными и китайскими, а также стран СНГ из более бюджетных сегментов, пояснил руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. Россияне, которые долго откладывали покупку техники, получили выбор в более привлекательной ценовой категории, уточнил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Эксперты допили, что в ближайшее время цены на телевизоры будут расти из-за снижения курса рубля. На фоне уже произошедшего падения закупочные цены на LCD-панели стали дороже на 25%. Если рубль упадет к доллару и евро еще на 20-25%, стоимость может подняться еще на 50%.

«При текущем курсе рубля к доллару и ценах на панели в Китае мы увидим осенью цену от 12 тыс. руб. на базовый телевизор диагональю 32 дюйма без функции Smart», — отметил эксперт.

Два года назад средняя цена самого популярного телевизора диагональю 32 дюйма была на уровне 9500 руб., год назад из-за резкого скачка курса доллара и нарушения логистики — 11 500 руб., сказал Бурмистров.

ЦБ объяснил июньское падение рубля к доллару на 10,4% снижением доходов за экспорт и ростом импортных расходов.

Ранее сообщалось, что россияне начали переводить накопления в рубли.