Саудовская Аравия намерена продлить сокращение добычи нефти для стабилизации рынка

Правительство Саудовской Аравии на заседании подтвердило намерение активизировать меры в рамках ОПЕК+ для поддержания стабильности рынка нефти. Об этом говорится в заявлении, распространенном Саудовским агентством печати.

«Совет министров подтвердил стремление королевства активизировать меры, принимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса рынка нефти, включая объявление о продлении добровольного сокращения [добычи нефти] на 1 млн б/с», — отметили в саудовском кабмине, уточнив, что сокращение добычи нефти, пролонгированное на август, может быть еще продлено.

Ранее в Саудовской Аравии заявили, что продажа нефти в юанях не производится. По словам президента нефтяной компании Saudi Aramco Амина Нассера, в последнее время объемы поставок нефти увеличились. С учетом того, что российская сторона нарастила поставки в Азию, Саудовская Аравия решила поднять объемы экспорта в Европу. Например, не так давно был подписан контракт с польской компанией PKN.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.