Первый с 2019 года самолет вылетел из Сочи в Тбилиси

Авиасообщение между Сочи и Тбилиси возобновилось во вторник, — из аэропорта Сочи в Грузию вылетел первый с 2019 года самолет. Об этом сообщает ТАСС.

«Рейс только что вылетел», — сообщили в пресс-службе авиаузла.

Уточняется, что перелеты запустила авиакомпания Red Wings. Вылет рейса в Тбилиси изначально был запланирован на 14:00 мск, но был перенесен.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на воздушные авиаперевозки в Грузию, который был введен в 2019 году из-за массовых антироссийских протестов в Тбилиси. Также глава государства отменил визовый режим для грузинских граждан, действовавший с 2000 года.

Ранее Red Wings анонсировала запуск прямых рейсов из Москвы в Кутаиси. На сайте компании рейсы в этом направлении начинались 10 июля. Сообщалось, что рейсы будут осуществляться с интервалами в 1-3 дня. Длительность полета составит 3 часа 40 минут, максимальная вместимость лайнеров SSJ100, на которых будет проходить полет, — 100 пассажиров.

Ранее мэр Тбилиси назвал лицемерами тех, кто против прибытия туристов из РФ.