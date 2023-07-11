Глава ВТБ заявил о разрушении системы мировой торговли из-за санкций против РФ

В Соединенных Штатах в настоящий момент разворачивается крупнейший с 2008 года банковский кризис, трудности затронут и Европу, уверен глава ВТБ Андрей Костин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во вторник, 11 июля, у Костина состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вы смотрите, что происходит сейчас в США: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу», — заявил Костин.

По словам российского банкира, санкции против РФ негативным образом отобразились на мировой торговле и стали причиной роста инфляции.

Костин добавил, что попытки стран Запада решить начавшийся кризис стандартными способами обернулись обесцениванием банковских активов.

Также глава ВТБ дал оценку ситуации в российской экономике.

«Но наш банковский сектор чувствует себя надежно. Я не думаю, что будут какие-то проблемы. Хотя мы, конечно, понесли определенные убытки в прошлом году за счет того, что у нас просто забрали собственность», — доложил Костин российскому главе государства.

До этого глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о кризисе финансовой системы США.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.