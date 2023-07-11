Bloomberg сообщило о желании ЕС увеличить финансирование фонда для помощи Киеву

В Евросоюзе намерены увеличить финансирование Европейского фонда мира, используемого для оказания помощи Киеву, чтобы иметь возможность выделять большие средства для поставок оружия Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ЕС также обсуждают возможность ускорить военную подготовку ВСУ, поддержку украинских реформ и расширение военно-промышленного комплекса Европы в области производства боеприпасов и сотрудничества с промышленностью Украины.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил на Общественном форуме НАТО в Вильнюсе, что страна планирует отправить Киеву новый пакет военной помощи на сумму около €700 млн.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.