Курс биткоина может подняться до $120 тысяч

Курс биткоина может достичь $50 тыс. уже в этом году, а отметку в $120 тыс. превысит к концу 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные банка Standard Chartered.

Аналитики банка считают, что такая ситуация, возможно, побудит майнеров накапливать больше криптовалюты. При этом ранее в банке предсказывали, что курс биткоина в конце 2024 года будет на уровне $100 тыс.

«С учетом более позитивной динамики на рынке криптовалют к данному прогнозу можно прибавить 20%», — отметил ведущий валютный аналитик банка Джефф Кендрик.

Он добавил, что прибыльность майнеров увеличивается, так как они могут продавать меньше с сохранением потока денежных средств.

13 мая сооснователь 0xprocessing Никита Вассев заявил, что биткоин (BTC), Arbitrum (ARB) и Sui (SUI) на данный момент являются основными криптовалютами, у которых есть потенциал роста. При этом не стоит забывать, что сами криптовалюты являются волатильным активом, а вложения в них могут привести к убыткам.

Ранее сообщалось, что майнеры всех стран мира начали зарабатывать $27 млн каждый день.