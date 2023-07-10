Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс биткоина может подняться до $120 тысяч

Reuters: курс биткоина может подскочить до $120 тыс. к концу 2024 года

close
100%
Depositphotos

Курс биткоина может достичь $50 тыс. уже в этом году, а отметку в $120 тыс. превысит к концу 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные банка Standard Chartered.

Аналитики банка считают, что такая ситуация, возможно, побудит майнеров накапливать больше криптовалюты. При этом ранее в банке предсказывали, что курс биткоина в конце 2024 года будет на уровне $100 тыс.

«С учетом более позитивной динамики на рынке криптовалют к данному прогнозу можно прибавить 20%», — отметил ведущий валютный аналитик банка Джефф Кендрик.

Он добавил, что прибыльность майнеров увеличивается, так как они могут продавать меньше с сохранением потока денежных средств.

13 мая сооснователь 0xprocessing Никита Вассев заявил, что биткоин (BTC), Arbitrum (ARB) и Sui (SUI) на данный момент являются основными криптовалютами, у которых есть потенциал роста. При этом не стоит забывать, что сами криптовалюты являются волатильным активом, а вложения в них могут привести к убыткам.

Ранее сообщалось, что майнеры всех стран мира начали зарабатывать $27 млн каждый день.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях