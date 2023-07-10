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Стала известна сумма сделки по продаже банка «Точка»

«Траст» продал 90% банка «Точка» консорциуму инвесторов за 41,5 млрд рублей

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Банк «Траст»

Банк «Траст» продал 90,01% финансовой компании «Точка» за больше чем 41 млрд рублей топ-менеджменту «Точки» и консорциуму инвесторов с участием «Интерроса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.

«Компания «Интеррос» вошла в консорциум инвесторов, намеренных совместно с менеджментом экосистемы сервисов для предпринимателей «Точка» консолидировать 100% ее акций», — уточнили в «Интерросе».

Согласно итогам закончившихся 10 июля торгов на 90,01% акций АО «Точка» инвесторы и менеджмент «Точки» приняли решение использовать право миноритария «Каталитик пипл». В итоге будет куплен основной пакет «Точки» у банка «Траст», объяснили в пресс-службе.

До этого Банк России сообщал, что иностранные инвесторы провели около 200 сделок по продаже российских активов. Объем продаж в регуляторе не раскрыли, но отметили, что 20% или 40 сделок относятся к выходу иностранных инвесторов из крупных активов.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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