Минцифры обсудит с маркетплейсами налог для покрытия убытков «Почты России»

Минцифры приступило к обсуждению с маркетплейсами налога 0,5% в пользу «Почты России», сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о сборах 0,5% от квартального оборота товаров с крупных владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce для поддержки убыточной сети почтовых отделений. Предполагается, что налог будут взимать с компаний, выручка которых составляет от 1 млрд руб. в год.

Инициатива принадлежит «Почте России». Акционерное общество обратилось в Минцифры с таким предложением в мае, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. По оценкам «Почты», ей нужно 29 млрд руб. для покрытия убытков, а закрыть их госкорпорация не может по закону.

По информации РБК, против инициативы выступили Минпромторг и Ассоциация компаний интернет-торговли. Президент АКИТ Артем Соколов отмечал, что «не должны одни коммерческие предприятия скидываться на поддержание других коммерческих предприятий». В Федеральной антимонопольной службе предупредили, что нагрузка не должна лечь на конечных потребителей. Впрочем, по словам Шадаева, соответствующий законопроект внесен и согласовывается.

«Почта России» с 2014 года не получала субсидий из федерального бюджета. Общество обращалось за господдержкой, но в 2017 году президент России Владимир Путин сказал, что это было бы неэффективно. За прошлый год убыток госкорпорации составил 27 млрд руб. Годом ранее она заработала 266 млн руб. чистой прибыли.

Ранее сообщалось, что «Почта России» столкнулась с массовыми увольнениями сотрудников.