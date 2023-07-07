ЦБ назвал три главных мифа о цифровом рубле

При введении цифрового рубля в России никакого цифрового концлагеря не будет, а наличные деньги так и останутся в обороте. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ЦБ РФ, перечислив основные мифы, которые касаются нового вида валюты.

Первый популярный миф заключается в том, что имеющиеся у людей деньги заменят на цифровые рубли, а наличные вообще выведут из оборота. То есть всех могут загнать в цифровой концлагерь.

«Никакого цифрового концлагеря не планируется. В обороте одновременно будут находиться и наличные, и безналичные, и цифровые рубли», — заверил заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов, добавив, что цифровой рубль станет дополнением к уже существующим формам российских денег. То есть по платежной способности они будут равноценны.

По словам эксперта, еще одним распространенным мифом является то, что зарплаты бюджетников, пенсии и пособия будут выплачивать только в цифровых рублях.

«В перспективе людям смогут зачислять пенсии или зарплаты в цифровых рублях, но только по их желанию. Выбор формы, в которой человеку удобно будет получать свои деньги – сохранится», — пояснил Ибрагимов.

Наконец, третий миф гласит, что государство будет следить за всеми операциями тех, кто использует цифровые рубли.

«В организации тотальной слежки за гражданами со стороны государства или уполномоченных им контролирующих органов никакой необходимости нет. В случае выявления финансовых аномалий или подозрительных трансакций – кредитные организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг», — отметил представитель ЦБ.

Объем информации, собираемой о гражданах при их платежах или переводах в цифровых рублях, не будет превышать того, что уже установлен, заключил специалист.

6 июля первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что цифровыми рублями можно будет начать расплачиваться в перспективе двух-четырех лет. Она добавила, что введение цифровой валюты — это долгий процесс, который нет необходимости ускорять.

Ранее аналитик назвал главное преимущество цифрового рубля.