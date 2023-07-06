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В Саудовской Аравии заявили, что продажа нефти в юанях не производится

Президент Saudi Aramco Нассер: продажа нефти в Саудовской Аравии идет только в долларах

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Hamad I Mohammed/Reuters

Саудовская Аравия продает нефть и осуществляет все сделки с нефтепродуктами только в долларах. Об этом заявил президент нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, передает «Интерфакс».

«Все номинируется в долларах», — отметил Нассер в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли возможность перехода на расчеты в юанях.

Он добавил, что в последнее время объемы поставок нефти увеличились. С учетом того, что российская сторона нарастила поставки в Азию, Саудовская Аравия решила поднять объемы экспорта в Европу. Например, не так давно был подписан контракт с польской компанией PKN.

Кроме того, не так давно Saudi Aramco и французская TotalEnergies заключили соглашение на $11 млрд, которое включает в себя постройку нового нефтехимического комплекса. Он будет интегрирован в структуру существующего нефтеперерабатывающего завода SATORP, который расположен в промышленной зоне Эль-Джубайль на востоке Саудовской Аравии.

12 июня министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявил, что в пакистанском Карачи начали разгружать прибывшую первую партию сырой нефти из России, за которую было заплачено в юанях.

Ранее сообщалось, что экономика Саудовской Аравии может «треснуть» при серьезном падении цен на нефть.

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