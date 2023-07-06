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В Кремле рассказали о проверке деклараций сотрудников администрации президента

Песков заявил, что часть деклараций сотрудников администрации президента России проверена

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Алексей Никольский/РИА Новости

Часть деклараций сотрудников администрации президента России проверена, а часть находится еще в процессе. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Часть проверена, часть в процессе. Соответствующее управление в администрации работает постоянно», — сказал он.

В апреле вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Юрий Воробьев заявлял, что все сенаторы в срок сдали декларации о доходах и имуществе за 2022 год, но их публикации не будет на основании указа президента РФ Владимира Путина.

До этого Песков сообщал, что все сотрудники администрации главы государства до конца 31 марта обязаны сдать декларации о доходах, однако в этом году публиковаться они не будут.

В декабре прошлого года Путин освободил чиновников от обнародования информации о доходах и расходах на время специальной военной операции на территории Украины.

Ранее Госдума приняла закон о порядке проведения проверок данных чиновников.

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