В России выросло число ресторанов с собственной доставкой

Доля заведений с доставкой за последние два года выросла и составила 61% от общего числа заведений в России. Об этом сообщает агентство Data Insight в совместном исследовании с Федерацией Рестораторов и Отельеров (ФРиО) России (есть у «Газеты.Ru»).

По данным исследования, распространенность ресторанов с доставкой в российских регионах выросла и приблизилась к показателю Московского региона. Разрыв между регионами с наибольшей и наименьшей долей заведений с доставкой за два года сократился более чем в 2 раза.

Аналитики агентства посчитали, что четыре из пяти заведений, которые когда-либо подключали себе доставку, продолжают ей пользоваться. Кроме того, 17% ресторанов от всего числа заведений в России используют только собственную доставку, 29% — внешние сервисы, а 15% сочетают оба варианта.

Около трети (29%) заведений, у которых еще нет доставки, планируют подключить ее в ближайшие два года. По словам президента ФРиО Игоря Бухарова, доставка еды является закономерным этапом развития ресторанной отрасли. С учетом того, что развивается культура потребления, запросы клиентов становятся более разнообразными. Самым простым способом поесть без усилий является заказ доставки еды.

3 июля депутат Государственной думы Василий Власов обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением создать в медицинских учреждениях зоны передачи пациентам онлайн-покупок.

Ранее Минпромторг сообщил, что в России может заработать доставка еды и товаров беспилотниками.