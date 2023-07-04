Центробанк рассказал, какой будет инфляция в России в конце года

Центробанк не видит рисков выхода годовой инфляции за пределы прогноза в 4,5-6,5% по итогам 2023 года, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Ее слова приводит«Прайм».

«Текущая инфляция в последнее время несколько повысилась с низких уровней... в рамках прогноза и в рамках текущих цифр пока каких-то рисков того, что мы сильно выйдем за пределы прогноза, я не вижу», — ответила Юдаева на вопрос, может ли инфляция в России по итогам года выйти за пределы прогнозного диапазона регулятора.

В то же время она отметила, что регулятор будет пересматривать свой прогноз. Сейчас он предполагает, что годовая инфляция по итогам этого года будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%, а в следующем вернется к целевому показателю 4%.

По сравнению с прошлогодними показателями идет замедление роста цен, сообщал министр финансов Антон Силуанов. Он и Росстат давали оценку годовой инфляции в 3,2%. В мае показатель был на уровне 2,51%, в апреле — 2,31%.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования назвали неочевидные факторы замедления инфляции в России. Первый — общая ситуация дефицита спроса в российской̆ экономике, которая связана с санкционными ограничениями. Также на тренд повлияло возникновение избытка предложения. Речь идет об избытке сырьевых ресурсов на внутреннем рынке. Третий фактор — уход с отечественного рынка многих зарубежных брендов, которые были заменены российскими компаниями. Благодаря этому потребители перестали переплачивать за дорогие бренды. И, наконец, на замедление инфляции повлияло увеличение спроса на рубли за счет вхождения в состав России новых регионов.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.