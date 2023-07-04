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В Казахстане указали на отсутствие крупных экономических проектов под эгидой ШОС

Токаев заявил, что за 20 лет в ШОС не было реализовано крупных экономических проектов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразил сожаление, что за более чем 20 лет под эгидой объединения не было реализовано ни одного крупного экономического проекта. Об этом сообщает РБК.

По словам Токаева, это произошло из-за отсутствия механизма их финансирования.

«...Поэтому предлагаю совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту», — сказал он.

Глава Казахстана уверен, что ШОС нужно сфокусироваться на создании благоприятных условий для увеличения товарооборота, запуске совместных предприятий и снятии торговых барьеров. Также он предложил согласовать энергетическую стратегию к следующей встрече лидеров ШОС в следующем году в Астане. К Казахстану от Индии перейдет председательство в ШОС. По словам Токаева, принятие стратегии будет способствовать реализации целей повестки дня OOН в области устойчивого развития.

Саммит ШОС начал свою работу 4 июля в Нью-Дели. Он проходит в онлайн-формате. На саммите выступил президент России Владимир Путин, обозначив результаты сотрудничества РФ со странами ШОС и вызовы, стоящие сейчас перед мировым сообществом.

Ранее Путин рассказал, какой рекорд установили Россия и страны ШОС во взаимной торговле.

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