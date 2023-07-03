Минэкономики зафиксировало ускорение роста российской экономики по итогам мая

Минэкономики зафиксировало ускорение роста российской экономики в мае. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным министерства, в мае ВВП (валовый внутренний продукт) РФ увеличился на 5,4% год к году, тогда как в апреле рост составил 3,4%. В месячном выражении за май экономика расширилась на 1,4% в мае против 0,1% в апреле 2023 года. В Минэкономики уточнили, что основной вклад в рост ВВП внесли обрабатывающее производство и строительный сектор. За январь-май этого года рост экономики составил 0,6% в годовом выражении, прогнозный показатель был на уровне 1,2%.

С этой оценкой согласились аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». По их мнению, строительство и обрабатывающее производство, а также оптовая торговля, розница и агропромышленный сектор внесли наибольший вклад в рост ВВП РФ в мае.

По оценкам Центробанка, во втором квартале 2023 года экономика расширится на 4,2% в годовом выражении после снижения на 1,9% в первом. Инвестбанки также ожидают существенного роста российской экономики. В «Ренессанс капитале» допустили, что по итогам 2023 года ВВП РФ увеличится на 2%, а в 2024 году — до 1,4%.

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью CGTN в июне спрогнозировал возможный рост ВВП России по итогам 2023 года до 1%.

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