На Украине сообщили о планах получить еще $1 млрд от МВФ до конца года

Украина планирует получить до конца года еще около $1 млрд от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил советник украинского лидера Олег Устенко.

«Часть средств мы уже получили сразу, когда программа была начата. Сейчас еще около $1 млрд до конца года мы можем получить дополнительно к тем средствам, что мы получаем от МВФ», — сказал он.

29 июня исполнительный совет Международного валютного фонда после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил незамедлительный перевод Киеву в $890 млн.

До этого руководитель украинской миссии МВФ Гэвин Грей заявлял, что исполнительный совет может одобрить транш финансовой помощи Украине в объеме $900 млн в ближайшие недели.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Украине четырехлетнего кредита на сумму $15,6 млрд. Уточнялось, что этот кредит должен помочь стране «удовлетворить неотложные потребности в финансировании».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.