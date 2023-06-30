Экономист рассказал о влиянии военных действий на экономику приграничных регионов РФ

Близость боевых действий оказывает заметное влияние на экономику Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областей. Там наблюдаются отток трудоспособного населения, а компании уезжают из этих приграничных регионов, заявил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в интервью газете «Коммерсантъ».

В этих регионах неоткуда ждать роста экономики, сказал экономист, отметив, что в данный момент очень сложно делать численные оценки.

Буклемишев указал на то, что потребительская активность вблизи зоны боевых действий не может не отличаться от нормальной, и в таких условиях потребители прежде всего думают, как дожить до завтрашнего дня, а любые крупные траты, например покупка квартиры, становятся бессмысленными.

Он исключил, что некоторые предприятия могут получать положительные результаты в подобных условиях, однако к экономическому росту региона в целом это не ведет.

«Отток трудоспособного населения, переезд компаний и, как следствие, общее смещение экономической активности на расстояние от границы уже наблюдается. Полностью этот эффект, видимо, еще не реализован, и его значение предстоит оценить. Люди бегут, предприниматели мигрируют. Те, кто остается, зачастую просто не имеют альтернативы», — заявил он.

По мнению директора Центра исследования экономической политики, простого прекращения боевых действий будет недостаточно для восстановления экономической, людям нужна уверенность в завтрашнем дне, гарантии, что боевые действия больше не возобновятся.

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