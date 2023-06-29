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Никарагуа собирается оплачивать российское зерно рублями и кордобами

Глава МИД Никарагуа Монкада: страна собирается оплачивать зерно из РФ рублями и кордобами

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Shutterstock

Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада заявил, что страна готова рассчитываться за российскую пшеницу как в своей национальной валюте — кордобах, так и в рублях. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«В рублях или кордобах», — сказал Монкада, отвечая на вопрос о том, в какой валюте Никарагуа хотела бы платить за пшеницу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Никарагуа сообщил о подготовке соглашение об установлении побратимских связей между Ялтой и никарагуанским городом Гранада. Россия, как подчеркнул Лавров, рада интенсивному развитию связей между Никарагуа и регионами РФ. Министр напомнил, что пару лет назад было открыто почетное консульство Никарагуа в Симферополе.

Согласно представленной информации, Лавров с 17 по 21 апреля проведет ряд встреч с высшим руководством стран Латинской Америки. В частности он посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. В Венесуэле министр проведет переговоры с коллегой Иваном Хилем Пинто и вице-президентом страны Дельси Родригесом. Также запланирована встреча Лаврова с президентом Николасом Мадуро.

Ранее сообщалось, что Алжир и Москва станут городами-побратимами.

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