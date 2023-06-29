В США раскрыли, что произойдет с мировым нефтяным рынком в случае гражданской войны в РФ

Глобальный рынок нефти лишится около 10% от объема суммарных поставок сырья в случае начала гражданской войны на территории России. При таком сценарии объемы добычи на внутреннем рынке РФ неизбежно сократятся, что повлечет за собой негативные последствия для зарубежных покупателей, сообщает агентство Bloomberg.

В настоящее время Россия является значимым игроком на глобальном рынке нефти. Сокращение предложения с ее стороны может вызвать нехватку поставок сырья, что отразится на биржевой стоимости данного энергоресурса, уточняется в статье.

«Бычий сценарий для нефти предполагает, что Россия погружается в гражданскую войну, подобную той, что произошла в Ливии, с ограничением монополии на власть, удерживаемой Путиным, и различными группировками, контролирующими различные потоки добычи нефти. Это может привести к снижению добычи в стране и прервать поставки примерно 10% мирового рынка нефти», — заключается в материале.

19 июня агентство Bloomberg сообщило, что российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в начале июня увеличили производство до максимальных со второй половины апреля показателей. Речь шла о росте показателя на 26,4 тыс. тонн, до 748,8 тыс. тонн в сутки.

Ранее вице-премьер Александр Новак раскрыл, когда в России закончатся запасы нефти.