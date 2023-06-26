Путин подписал новый указ в связи с потолком цен на российскую нефть

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2023 года ответные меры Москвы на потолок цен на российские нефть и нефтепродукты. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В декабре прошлого года российский лидер своим указом запретил поставки нефти и нефтепродуктов РФ иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно говорится об использовании механизма потолка цен, введенного недружественными государствами. Соответствующий указ вступил в силу 1 февраля 2023 года.

Срок действия ответных мер истекал 1 июля 2023 года, в новом документе указано 31 декабря 2023 года.

В ноябре прошлого года Путин утвердил список из более 190 компаний – производителей оборудования, а также компаний, оказывающих сервисные услуги для топливно-энергетического комплекса, сделки с иностранными долями в которых запрещены.