Названы страны с самой дорогой ипотекой

Самая дорогая ипотека в марте была на Украине, а также в Молдавии, Венгрии, Польше и России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные центральных банков региона.

Так, средняя ставка по ипотеке на Украине в марте составила 13,4%, — это максимальный показатель с 2019 года. В Молдавии средняя ставка выросла до 12,03%, в Венгрии — до 10,52%, в Польше — до 8,9%, в Румынии — до 8,4%, в России — до 8,18%. При этом в Венгрии и Польше последние два месяца средние ставки снижаются.

Средняя ставка на уровне 6-8% в марте установилась в Литве, Дании, Латвии, Эстонии, Великобритании, Словении, на Кипре и в Албании.

При этом самые низкие (2,4-2,9%) ипотечные ставки были зафиксированы в Швейцарии, Хорватии, Болгарии и Франции.

А самую низкую по стоимости ипотеку в Европе можно было взять на Мальте — 2,4%.

Ранее председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев заявил, что выдача ипотечных кредитов в РФ в 2023 году превысит 6 трлн рублей, что станет рекордным результатом.