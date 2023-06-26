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Названы страны с самой дорогой ипотекой

РИА Новости: самая дорогая ипотека в марте в Европе была на Украине, Россия на 6-м месте

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Евгений Биятов/РИА Новости

Самая дорогая ипотека в марте была на Украине, а также в Молдавии, Венгрии, Польше и России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные центральных банков региона.

Так, средняя ставка по ипотеке на Украине в марте составила 13,4%, — это максимальный показатель с 2019 года. В Молдавии средняя ставка выросла до 12,03%, в Венгрии — до 10,52%, в Польше — до 8,9%, в Румынии — до 8,4%, в России — до 8,18%. При этом в Венгрии и Польше последние два месяца средние ставки снижаются.

Средняя ставка на уровне 6-8% в марте установилась в Литве, Дании, Латвии, Эстонии, Великобритании, Словении, на Кипре и в Албании.

При этом самые низкие (2,4-2,9%) ипотечные ставки были зафиксированы в Швейцарии, Хорватии, Болгарии и Франции.
А самую низкую по стоимости ипотеку в Европе можно было взять на Мальте — 2,4%.

Ранее председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев заявил, что выдача ипотечных кредитов в РФ в 2023 году превысит 6 трлн рублей, что станет рекордным результатом.

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