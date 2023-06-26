Стали известны плюсы круглогодичной навигации в направлении Каспия и Азова

Открытие круглогодичной навигации в сторону Каспия и Азова поможет развитию промышленности указанных регионов, а также переведет часть торговли с Ираном в Каспийский бассейн. Об этом ТАСС заявил научный сотрудник Института экономики РАН, член научно-технического совета Ассоциации »Афанасий Никитин» Александр Караваев.

«Круглогодичная навигация «Азов — Каспий» позволит в полной мере использовать возможности внутренних гидроузлов. Это обеспечит транзитную связанность и улучшит условия промышленного развития регионов Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов», — отметил Караваев.

По его словам, что часть торговли с Ираном может перейти в Каспийский бассейн. Кроме того, большая часть зерна, которую закупала иранская сторона в прошлом году, проходила через черноморские порты.

Он добавил, что Астраханская область является своеобразным хабом при переходе с одного типов маршрута на другие. Поэтому по данному направлению есть большие перспективы по расширению морской торговли.

В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что объем программы государственных субсидий на пополнение российского флота для проведения внешнеторговых операций в период до 2034 года составит 70 млрд рублей. При помощи субсидий планируется закупить 85 судов на 150 млрд рублей за рубежом.